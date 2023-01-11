Воронков в матче с «Авангардом» забил самый быстрый гол «Ак Барса» в этом сезоне
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В эти минуты в Омске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимает «Ак Барс». Идёт третий период, счёт 2:1 в пользу гостей.
Форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков забил самый быстрый гол для казанской команды в этом сезоне. Шайба пришлась на 41-ю секунду встречи. Воронков за воротами оттеснил от шайбы защитника «Авангарда» Богдана Киселевича и, выкатившись на «пятак», с разворота отправил её в дальний угол.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Ак Барс» набрал 57 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче казанцы сыграют с «Сибирью» дома 14 января.
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