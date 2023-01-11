Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Куньлунь РС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Воронков в матче с «Авангардом» забил самый быстрый гол «Ак Барса» в этом сезоне

Воронков в матче с «Авангардом» забил самый быстрый гол «Ак Барса» в этом сезоне
Комментарии

В эти минуты в Омске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимает «Ак Барс». Идёт третий период, счёт 2:1 в пользу гостей.

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков забил самый быстрый гол для казанской команды в этом сезоне. Шайба пришлась на 41-ю секунду встречи. Воронков за воротами оттеснил от шайбы защитника «Авангарда» Богдана Киселевича и, выкатившись на «пятак», с разворота отправил её в дальний угол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Ак Барс» набрал 57 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче казанцы сыграют с «Сибирью» дома 14 января.

«Авангард» — первый на Востоке, «Трактор» — без плей-офф? Расклад на финиш регулярки КХЛ «Авангард» — первый на Востоке, «Трактор» — без плей-офф? Расклад на финиш регулярки КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023