«Принципиальность была». Билялетдинов — о победе «Ак Барса» над «Авангардом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итог встречи с «Авангардом» (2:1) и рассказал про игровую дисциплину казанцев.

«Я думаю, что игра получилась хорошей. Обе команды играли на результат, много хороших вещей можно было увидеть на протяжении всего матча. Я доволен командой, ребятами. Они старались выполнять игровое задание, что очень важно. Для нас это нужная победа.



Делали ли ставку на активное начало? Мы говорим о том, что первый период у нас не всегда получается. Акцентируем на этом внимание. Ребята, мне кажется, достаточно неплохо начали игру – вопросов нет.



Как в короткий срок удалось наладить игровую дисциплину? Ещё работы очень много. То, что я вижу, я считаю, мы на правильном пути. Это однозначно. Но есть вещи, которые надо поправлять.



Лучший ли это матч с момента моего возвращения? Мы и дома очень неплохие матчи играли. То, что сегодня игра с «Авангардом», конечно, какая-то принципиальность была – это на самом деле так. Ребята себя проявили с хорошей стороны», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Сибирью» дома 14 января.