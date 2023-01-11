Кравец: хотелось бы, чтобы нападающие Казани чувствовали боль от наших защитников

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (1:2) и рассказал о положительных моментах омского клуба в игре.

«Предупреждал команду, что Казань сейчас в хорошем тонусе. Команда очень прилично играет последние игры и в обороне, и в атаке. Ну, в принципе, она и до этого такая же была. Сегодня, показалось, первая смена агрессивная была, но какой-то выброс, малейшая расслабленность, проигрыш единоборства – гол. То же самое и со вторым голом – недоработка в обороне.



С такой командой больше работает характер, мужество. И, мне кажется, в первом и втором периоде мы ушли от игры, в которую играли до этого. Мы держали шайбу, начинали атаку, короткими передачами отрезали. Здесь почему-то стали выбрасывать шайбу. В третьем периоде с нашей стороны была достаточно хорошая игра. К сожалению, не забили свои моменты и пропустили этот гол. Игра могла быть и в одну, и в другую сторону по моментам. Делаем выводы, анализируем и двигаемся дальше.



Почему «Авангард» серьёзно проиграл по броскам в створ и вбрасываниям? Это чисто мастерство игроков, которые сегодня на вбрасываниях уступили другим игрокам. Значит, они больше хотели, больше желания, больше мастерства проявили. Других нет моментов. Нужно стиснуть зубы и побеждать, доказывать. Только в этом проблема.



Какие положительные моменты в такой игре? Действительно, терпели. Как могли бились, не уступали. Конечно, хотелось бы, чтобы мы больше единоборств выиграли. Но ни одного слабохарактерного я в команде не увидел. Ребята доказывали и держали удар. Единственное – хотелось бы, чтобы в той же обороне и в давлении всё-таки мы больше применяли силовых приёмов и нападающие Казани чувствовали эту боль от наших защитников», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Авангард» в следующем матче 16 января примет дома «Нефтехимик».