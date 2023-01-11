Главный тренер «Авангарда» рассказал, как изменился «Ак Барс» в течение сезона
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после поражения от «Ак Барса» (1:2) рассказал, как изменился казанский клуб в течение сезона.
«Единственное, что изменилось, мне кажется, это дисциплина. Они стали более дисциплинированными и в атаке, и в обороне. Конкретно выполняются определённые схемы, которые работают. Больше стало дисциплины, которая приносит им успех», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
После поражения омский клуб после 49 матчей набрал 62 очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» в следующем матче примет дома «Нефтехимик» 16 января в 16:30 мск. «Ак Барс» сыграет с «Сибирью» дома 14 января.
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