Новиков: в спорте нужно ввести госуправление, необходимо создавать скаутские организации

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал о развитии хоккея в России и заявил, что необходимо создавать скаутские организации.

«Раз уж в экономике нужно государственное управление, то его нужно ввести и в спорте. Тот скачок, который мы совершили в детском спорте, необходимо направить в нужную сторону. И тут должно быть государственное влияние. Необходимо создавать скаутские организации, которые могли бы влиять на выбор клубов. Мы выпускаем очень много хоккеистов, а куда их девать, не знаем. Поэтому на какое-то время нам нужно государственное влияние на весь спорт.



Надо начать с анализа того, что мы сейчас имеем. Аналитика определяет развитие не только спорта, но и всей жизни. Полагаю, что серьёзный аналитический центр должен работать при ФХР совместно с КХЛ. Всё это будет только на развитие хоккея. У любой команды будущее должно состоять в поиске молодых и перспективных ребят», — цитирует Новикова «РБ Спорт».