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НХЛ назвала имена главных тренеров на Матч звёзд — 2023

НХЛ назвала имена главных тренеров на Матч звёзд — 2023
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Национальная хоккейная лига на своём сайте опубликовала имена тренеров, которые возглавят команды дивизионов на Матче звёзд — 2023.

Род Бриндамор из «Каролины Харрикейнз» возглавит команду Столичного дивизиона, Джим Монтгомери из «Бостон Брюинз» будет главным у Атлантического дивизиона, Питер Дебур из «Даллас Старз» станет наставником Центрального дивизиона, а Брюс Кэссиди из «Вегас Голден Найтс» возглавит Тихоокеанский дивизион.

Сообщается, что их команды имеют самый высокий процент очков (заработанные очки, разделённые на общее количество возможных очков) в своих дивизионах.

Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз», он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это было в 2003 году.

Матч всех звёзд НХЛ будет состоять из трёх игр в формате «3х3», в которых примут участие команды из каждого дивизиона НХЛ. В состав каждой из четырёх команд войдут по девять полевых игроков и два вратаря.

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