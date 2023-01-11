«Локомотив» потерпел пятое поражение подряд, минимально уступив «Трактору» дома

В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» на своём льду принимал «Трактор». Победу со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) одержали гости.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
Во втором периоде счёт в матче открыл нападающий «Трактора» Никита Тертышный с передач Ильи Карпухина и Сергея Телегина.
Для «Локомотива» это поражение стало пятым подряд. Голкипер челябинцев Сергей Мыльников записал в свой актив «сухой» матч, отразив все 33 броска по его воротам.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче «Локомотив» сыграет дома с «Северсталью» 13 января в 19:00 мск. «Трактор» в этот же день отправятся в гости к «Спартаку» (19:30 мск).
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