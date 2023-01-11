«Нефтехимик» во второй раз в сезоне обыграл «Амур», голкипер хозяев оформил «сухарь»

В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» на своём льду принимал хабаровский «Амур». Победу со счётом 1:0 одержали хозяева.
На седьмой минуте встречи штрафной бросок не реализовал канадский нападающий «Нефтехимика» Энтони Камара. На 13-й минуте первого периода счёт в матче открыл Вячеслав Лещенко с передач Андрея Белозёрова и Семёна Кизимова.
Голкипер «Нефтехимика» Андрей Тихомиров оформил «сухой» матч. В его активе 31 отражённый бросок в игре. После победы нижнекамцы набрали 47 очков и располагаются на 10-й строчке в таблице Восточной конференции.
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В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с астанинским «Барысом» 14 января в 14:00 мск. «Амур» 13 января сыграет в гостях с минским «Динамо» в 19:10 мск.
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