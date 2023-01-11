Тренер «Амура»: создавали моменты, но не реализовали их. Как говорится, к делу не пришьёшь

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (0:1).
«Два периода – первый и третий – была равная игра. Во втором периоде мы имели небольшое, но всё же преимущество, создавали моменты, к сожалению, не реализовали их. Как говорится, это к делу не пришьёшь, счёт на табло. Разберём ошибки, сделаем выводы и будем двигаться дальше. Говорили о том, что «Нефтехимик» хорошо действует в меньшинстве, создаёт моменты, даже забивают голы. Тем не менее не дошло – заработали штрафной бросок, пошли ненужные удаления.
Равная игра, в концовке здорово сыграл вратарь соперника, где-то нам не хватило напора, чтобы заставить его ошибиться. Пробовали разные сочетания в тройках, кто-то входит в игру лучше, кто-то – хуже, искали те сочетания, которые сработают. Но сложилось так, как сложилось», — приводит слова Епанчинцева сайт КХЛ.
Клуб из Хабаровска после поражения опустился на последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
- 11 января 2023
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