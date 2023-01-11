Обладатель Кубка Стэнли: даже не думал, что в этом сезоне уеду в КХЛ. Было страшновато

Нападающий минского «Динамо», обладатель Кубка Стэнли Седрик Пакетт рассказал о переходе в КХЛ.

«Ничего не знал о КХЛ и Минске до приезда сюда. Если честно, даже не думал, что уеду в КХЛ в этом году. Искал новый шанс где-то ещё, но потом поступило предложение, я поговорил с парой ребят. Они рассказали, что Минск – очень красивый город, а КХЛ – хорошая лига. Я им доверился и очень этим доволен. Минск действительно оказался прекрасным городом, тут много ресторанов, большинство людей разговаривают на английском, это тоже помогает. И КХЛ – отличная лига, где я могу продолжать играть на высоком уровне.

Агент сказал, что общается с «Динамо» и клуб во мне очень заинтересован. С другими клубами тоже общался, но Минск был лучшим выбором. Во-первых, это КХЛ, во-вторых, тут англоговорящий тренер. Всё получилось очень быстро – начали переговоры, и я решил переехать сюда.

Не хотел снова переезжать с места на место, мотаться между АХЛ и НХЛ, жить без постоянного дома. Подумал, что в КХЛ смогу снова играть на высоком уровне, и это оказалось правильным шагом.

Если честно, было страшновато. Но я разговаривал с другими ребятами с опытом в КХЛ, они меня заверили, что тут не так уж и плохо. Было страшно, что не смогу показывать высокий уровень, но на самом деле здесь я обрёл уверенность в себе. Хорошо играю в атаке и обороне, также приятно получать больше игрового времени. Пока всё идёт хорошо», — сказал Пакетт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Седриком Пакеттом читайте на «Чемпионате» завтра, 12 января, в 8:00 мск.