Гатиятулин — об игре с «Локомотивом»: знали, что «Трактор» ждёт вязкий, тяжёлый хоккей

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итог встречи с «Локомотивом» (1:0) и рассказал о плане на третий период матча.

«Понимали, какой нам предстоит матч. «Локомотив» – мастеровитая команда, очень организованная, здорово играет в обороне. Мы знали, что нас ждёт вязкий, тяжёлый и непростой хоккей. Он таким и получился. Хорошо, что использовали момент, забили гол и смогли победить. Во втором периоде стали часто терять шайбу, соперник накладывал смены. Были долгие смены у нас в зоне, но ребята нас услышали и перестроились. Они стали проще, надёжнее играть, сумели победить.

Мы не играли на удержание счёта в третьем периоде, но понимали, что соперник будет играть активнее. Мы до хоккеистов донесли, что нужно правильно играть в давление и стараться владеть шайбой, чтобы не было контратак. Мы также говорили, что нужно играть самоотверженно перед своими воротами и на пятаке. Ротация вратарей? У нас все в обойме. Смотрим по состоянию – кто в лучшем, тот и играет», — цитирует Гатиятулина сайт КХЛ.

После победы «Трактор» поднялся на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 48 очков после 50 матчей.