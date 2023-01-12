Пакетт: Сергачёв сказал, что Беларусь – это отличная страна

Нападающий минского «Динамо» Седрик Пакетт рассказал об общении с игроками «Тампа-Бэй Лайтнинг» после перехода в Континентальную хоккейную лигу.

«Перед подписанием контракта справки о КХЛ у Василевского, Кучерова или Сергачёва не наводил. В тот момент даже времени не было об этом подумать. Но уже после подписания общался с Сергачёвым, он сказал, что это отличная страна. И Наместников тоже сказал, что здесь хорошо», — сказал Пакетт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Седрик Пакетт в текущем регулярном сезоне КХЛ провёл за минское «Динамо» 39 матчей, в которых набрал 18 (9+9) результативных баллов.

Полную версию эксклюзивного интервью с Седриком Пакеттом читайте на «Чемпионате»: