Пакетт: Сергачёв сказал, что Беларусь – это отличная страна
Поделиться
Нападающий минского «Динамо» Седрик Пакетт рассказал об общении с игроками «Тампа-Бэй Лайтнинг» после перехода в Континентальную хоккейную лигу.
«Перед подписанием контракта справки о КХЛ у Василевского, Кучерова или Сергачёва не наводил. В тот момент даже времени не было об этом подумать. Но уже после подписания общался с Сергачёвым, он сказал, что это отличная страна. И Наместников тоже сказал, что здесь хорошо», — сказал Пакетт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Седрик Пакетт в текущем регулярном сезоне КХЛ провёл за минское «Динамо» 39 матчей, в которых набрал 18 (9+9) результативных баллов.
Полную версию эксклюзивного интервью с Седриком Пакеттом читайте на «Чемпионате»:
Комментарии
- 12 января 2023
-
09:10
-
09:05
-
08:41
-
08:40
-
08:30
-
08:13
-
08:10
-
07:50
-
07:04
-
05:40
-
03:12
- 11 января 2023
-
23:57
-
23:10
-
23:00
-
22:58
-
22:24
-
22:16
-
22:05
-
22:02
-
22:00
-
21:39
-
21:30
-
21:23
-
21:13
-
21:09
-
20:38
-
20:15
-
20:13
-
20:04
-
20:00
-
19:41
-
19:37
-
19:32
-
19:26
-
19:22
Партнерский контент