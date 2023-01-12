Овечкин сравнялся с Карбонном по количеству матчей в НХЛ

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин. Для россиянина этот матч стал 1318-м в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с канадским хоккеистом Ги Карбонно. Теперь Овечкин делит с Карбонно 59-е место. Следующей целью Овечкина является защитник «Даллас Старз» Райан Сутер, который провёл 1322 матча в НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 44 матчах, в которых записал в свой актив 29 голов и 19 результативных передач при коэффициенте полезности «+2».