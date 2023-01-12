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Марнер повторил 45-летний рекорд клуба по продолжительности домашней результативной серии

Марнер повторил 45-летний рекорд клуба по продолжительности домашней результативной серии
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В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нэшвилл Предаторс». Победу в матче одержали хоязева со счётом 2:1.

Нападающий «Торонто» Митчелл Марнер отметился заброшенной шайбой и продлил свою результативную серию в домашних матчах до 18 встреч. Таким образом, канадец повторил клубный рекорд Дэррила Саттера, установленный в сезоне-1977/1978. Примечательно, что Марнер забросил шайбу за одну минуту и 15 секунд до конца третьего периода при равном счёте.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2023, четверг. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Таварес (Нюландер, Лильегрен) – 16:54 (5x5)   1:1 Форсберг (Пярссинен, Дюшейн) – 21:46 (5x5)   2:1 Марнер (Нюландер, Таварес) – 58:45 (5x4)

В текущем сезоне Марнер провёл 41 матч, в котором набрал 49 очков — забросил 15 шайб и отдал 34 результативные передачи. Всего в НХЛ на счету 25-летнего канадца 504 (153+351) очка в 468 матчах.

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