Дубль Костина позволил «Эдмонтону» одержать убедительную победу в матче с «Анахаймом»

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости со счётом 6:2.

Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин отметился дублем и имел несколько хороших шансов на первый хет-трик в карьере НХЛ, нанеся шесть бросков по воротам. Гол и результативная передача на счету капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида.

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«Эдмонтон» прервал серию из двух поражений и в следующем матче 14 января сыграет на выезде с «Сан-Хосе».

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» местные «Кингз» принимали «Сан-Хосе Шаркс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.

Российский нападающий «акул» Александр Барабанов отметился забитым голом в концовке матча, которую позднее переписали на Томаша Гертла, рикошетом от колена которого шайба залетела в ворота.