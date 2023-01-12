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Дубль Костина позволил «Эдмонтону» одержать убедительную победу в матче с «Анахаймом»

Дубль Костина позволил «Эдмонтону» одержать убедительную победу в матче с «Анахаймом»
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости со счётом 6:2.

Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин отметился дублем и имел несколько хороших шансов на первый хет-трик в карьере НХЛ, нанеся шесть бросков по воротам. Гол и результативная передача на счету капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2023, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Холлоуэй (Макдэвид, Бэрри) – 03:24 (5x5)   0:2 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Броберг) – 04:38 (5x5)   1:2 Кэррик (Комтуа) – 08:52 (5x5)   1:3 Макдэвид (Ямамото) – 10:23 (5x5)   1:4 Костин – 19:02 (5x5)   1:5 Костин (Янмарк, Ньюджент-Хопкинс) – 27:41 (5x5)   1:6 Драйзайтль (Бушар) – 38:44 (5x4)   2:6 Бенуа (Лисон, Комтуа) – 40:48 (5x5)

«Эдмонтон» прервал серию из двух поражений и в следующем матче 14 января сыграет на выезде с «Сан-Хосе».

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» местные «Кингз» принимали «Сан-Хосе Шаркс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.

Российский нападающий «акул» Александр Барабанов отметился забитым голом в концовке матча, которую позднее переписали на Томаша Гертла, рикошетом от колена которого шайба залетела в ворота.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2023, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кемпе (Байфилд, Копитар) – 05:59 (5x5)   1:1 Бонино – 21:20 (5x5)   2:1 Байфилд (Андерсон) – 26:58 (5x5)   2:2 Майер (Кутюр, Карлссон) – 50:11 (5x4)   3:2 Виларди (Дурзи, Рой) – 52:40 (5x5)   4:2 Даути (Дано, Иафалло) – 53:33 (5x5)   4:3 Гертл (Майер, Барабанов) – 57:54 (5x5)
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