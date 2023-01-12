Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин признан второй звездой матча с «Анахаймом»

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости со счётом 6:2.

Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин отметился двумя заброшенными шайбами, нанеся шесть брсоков по воротам. Россиянин был признан второй звездой матча. Это уже второй дубль нападающего за последние две недели. Всего в текущем сезоне на счету 23-летнего форварда 11 (7+4) очков в 27 матчах за «нефтяников».

Первой звездой матча призан капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забивший победный гол и отдавший результативную передачу при восьми бросках по воротам. Третьей звездой признан автор одной из двух шайб «Анахайма» силовой форвард Сэм Кэррик.