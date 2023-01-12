Макдэвид забросил шайбу под перекладину с неудобной руки, обыграв Зеграса спинорамой

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости со счётом 6:2.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал автором изумительно красивой победной шайбы. Суперзвезда «нефтяников» эффектным финтом, развернувшись вокруг своей оси, избавился от опеки Тревора Зеграса и, переложив шайбу на неудобную сторону крюка клюшки, неотразимо бросил в самую «девятку» ворот Джона Гибсона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Этот гол стал 35-м в сезоне для Макдэвида. Всего на счету канадской суперзвезды лиги 79 (35+44) очков в 43 матчах текущего сезона. Канадец был признан первой звездой матча.