«Время для хет-трика ещё не настало». Костин — о своём дубле в ворота «Анахайма»

Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин прокомментировал свой дубль в ворота «Анахайма» (6:2). Россиянин был признан второй звездой матча.
«Всегда чувствуешь себя отлично после победы. Я чувствую себя более уверенно с начала нового года. Легко играть с такими парнями в звене, как Ньюджент-Хопкинс и Янмарк, мы хорошо понимаем друг друга и имеем командную химию.
Не хватило одной шайбы до хет-трика? Я пока не заслужил хет-трик, мне нужно работать немного усерднее. Время для хет-трика ещё не настало. Предыдущая игра с «Лос-Анджелесом» была сложной, но мы постарались забыть её и двигаться вперёд и играть умно. Я стараюсь играть в силовом стиле и приносить энергию команде», — цитирует Костина пресс-служба «Эдмонтона».
Это уже второй дубль нападающего за последние две недели. Всего в текущем сезоне на счету 23-летнего форварда 11 (7+4) очков в 27 матчах за «нефтяников».
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