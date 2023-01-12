Российский форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов набирает очки в шести матчах подряд

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.



Российский нападающий «акул» Александр Барабанов отметился забитым голом в концовке матча, который позднее переписали на Томаша Гертла, рикошетом от колена которого шайба залетела в ворота. Россиянин набирает очки в шести матчах подряд, что является самой длительной результативной серией в карьере Барабанова в НХЛ.

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Всего на счету 28-летнего нападающего в текущем сезоне 38 матчей, в которых Барабанов набрал 27 очков — забросил шесть шайб и отдал 21 результативную передачу. За карьеру в НХЛ форвард набрал 74 (19+55) результативных балла в 130 матчах.