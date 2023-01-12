Коннор Макдэвид повторил рекорд Уэйна Гретцки 36-летней давности
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Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Она стала победной для «нефтяников».
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», 25-летний капитан «Эдмонтона» забил 58-й гол, принёсший победу его команде. По этому показателю Макдэвид повторил рекорд Уэйна Гретцки для игроков, не достигших 26-летнего возраста. Великий канадец последний победный гол забил 36 лет назад — в сезоне-1986/1987.
Отметим, что Макдэвиду 26 лет исполнится завтра, 13 января.
Напомним, в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости со счётом 6:2.
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