Давыдов: в плей-офф у московского «Динамо» может что-то получиться, в отличие от Уфы

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов сообщил, что удивлён хорошей игрой московского «Динамо» в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ, а также выразил мнение, что «Салават Юлаев» вряд ли добьётся успеха в матчах на вылет.

«Пока команда Алексея Кудашова играет выше моих ожиданий. Вижу сплав перспективной молодёжи и качественных легионеров. Согласен с тем, что легионеров в КХЛ лимитом начали поджимать, но у бело-голубых три легионера действительно качественные, они помогают расти молодёжи, они нужны. Считаю, что в плей-офф у нынешнего «Динамо» может что-то получиться. В принципе по составу мы точно не слабее «Локомотива», может, где-то чуть впереди лишь армейские лидеры конференции. Но чемпионат показал, что и с ними мы можем играть на равных.

Выступление Уфы в этом сезоне мне не совсем понятно. Пытаюсь разобраться, за счёт чего эта команда стабильно и в общем-то высоко идет на Востоке, где даже у фаворитов конференции наблюдаются затяжные спады. Но «Салават» с его в общем-то молодёжным составом умудряется на Востоке идти ровнее всех. Мне показалось, за эти десятилетия Козлов ничуть не изменился — такой же спокойный, такой же вежливый и такой же упертый. Каким был в «Динамо» начала девяностых годов. Не удивлен, что тренерская карьера у него складывается. Во всяком случае нынешний «Салават» — тренерская команда. Видно, в какой хоккей штаб Уфы требует играть — и как это задание на льду выполняется.

Однако, при всём уважении к его тренерской работе, это скорее середняк конференции. Думаю, что на Западе «Динамо» по возможностям ближе к СКА и ЦСКА, чем на Востоке Уфа — к Казани и Магнитке. Да и Омск с Екатеринбургом тоже впереди Уфы — за сч`т крепких легионеров. Меня огорчило, что перед закрытием трансферного окна «Салават» так и не смог усилиться. Не могу понять, что там в Башкортостане вокруг клуба, может, какие-то финансовые моменты», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

В текущем сезоне московское «Динамо» псоле 49 матчей занимает пятое место в таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» после 49 встреч занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции.