Тренер московского «Динамо»: Василевский — самый стабильный вратарь в нашей истории

Тренер вратарей московского «Динамо» Константин Власов рассказал, что считает Андрея Василевского лучшим голкипером в истории российского хоккея.
«Номер один – Андрей Василевский. На мой взгляд, он самый стабильный вратарь за всю историю российского хоккея. Андрей с 13-14 лет играл на хорошем уровне без спадов, что в данном возрасте большая редкость.
Смотрите: в «Салавате Юлаеве-1994» не было звёздных игроков, если не ошибаюсь только два хоккеиста играют на данный момент в ВХЛ. Но команда дважды стала чемпионом России в своём возрасте. Всё это благодаря уверенной игре Василевского. Главный тренер Руслан Сулейманов понимал, что в команде нет сильных исполнителей, но есть классный вратарь, так что игра строилась от обороны и во многом зависела от Андрея. Хоккеисты терпели и ждали своего момента, так что игры в основном заканчивались с минимальным счётом, а Андрей редко пропускал больше двух голов за матч», – цитирует Власова Metaratings.
Василевский является воспитанником уфимского «Салавата Юлаева», за который выступал с 2012 по 2014 год. В составе «Тампа-Бэй» Василевский стал двукратным обладателем Кубка Стэнли и выигрывал приз лучшему вратарю сезона НХЛ — «Везина Трофи» в 2019 году. В текущем сезоне НХЛ на счету 28-летнего россиянина 17 побед в 28 матчах с процентом отражённых бросков 91,8%.
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