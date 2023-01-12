Голкипер «Трактора» Мыльников: Василевский не подходит мне по стилю — он намного выше меня

Голкипер «Трактора» Сергей Мыльников прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) и рассказал, кто из действующих вратарей импонирует ему по стилю.

«Хорошая, боевая игра, скажем так, уровня плей-офф. Считаю, она была «от ножа». В третьем периоде мы, наверное, немного просели, больше ушли в оборону. Но опять же — было большинство, пять на три играли. Поэтому можно было, скажем так, пораньше заканчивать игру. Но что есть, то есть. Победили, забрали два очка – здорово!

Какие были особенности в подготовке к этой первой выездной игре, и можно ли сказать, что неудачная игра с ЦСКА добавляла мотивации, плюс «сухое» домашнее поражение от «Локомотива» ранее? Да нет, это никак не сказывалось. У нас каждая игра, можно сказать, как плей-офф, потому что все понимают, в каком положении мы находимся. Поэтому ничего не меняли, всё стандартно, привычная подготовка.

Почему получился такой футбольный счёт? Все понимали всю серьёзность нашего турнирного положения и ответственность, поэтому требовалось сыграть в первую очередь надёжно. На каждой линии ответственность – атака, оборона, на мне она большая. Выходим как в последний раз и бьёмся, поэтому такой счёт и получился, думаю.

Ролевая модель голкипера? На самом деле у меня нет кумиров. Больше смотрю обзоры игр, на вратарей в целом, как играют в НХЛ. За россиянами особенно слежу. Илья Сорокин очень хорошо действует, скажем так, вытаскивает. По стилю нравится Сорокин, Бобровский очень нравится. Василевский мне немного не подходит, потому что он намного-намного выше меня (улыбается). Вот эти ребята импонируют, скажем так», — цитирует Мыльникова Metaratings.



Мыльников в нынешнем сезоне сыграл за «Трактор» в 19 матчах и пропустил 44 шайбы. После 50 матчей в регулярном чемпионате челябинская команда с 48 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.