Голкипер «Металлурга» сделал великолепный сейв в матче с «Адмиралом»
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В эти минуты в Магнитогорске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимает на своём льду «Адмирал». После второго периода счёт 1:0 в пользу хозяев.
В одном из моментов великолепный сейв совершил голкипер «Магнитки» Эдди Паскуале. Он лёжа поймал шайбу, отправленную Николаем Чебыкиным, казалось бы, уже в пустые ворота.
В текущем сезоне Паскуале за магнитогорский клуб провёл 37 матчей, в которых одержал 20 побед с 93% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,16.
«Металлург» в регулярном сезоне-2022/2023 сыграл 48 матчей и одержал 28 побед при 20 поражениях. С 62 очками «Магнитка» располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции.
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