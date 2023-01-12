Нападающий «Колорадо» Мальцев рассказал про забавный случай на вбрасывании с Кросби

Российский нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев в своём телеграм-канале рассказал про различия судей в России и Северной Америке и вспомнил эпизод на вбрасывании с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Здесь [в США] судьи как-то больше включены в общее шоу. Вот у нас было принято обращаться к ним: «Реф, реф, алё». А в НХЛ к бортику на скамейке специально приклеены листы, где написано по именам, какие судьи работают на матче и у кого какой номер. Может, это мелочь и всё, кто давно в лиге, и так друг друга знают, но цепляет внимание. Уже как-то кричать «Реф, реф», когда специально они представлены, вроде и неудобно.



И как-то общение идёт более открыто или дружелюбно. Например, очень запомнил момент из первого сезона за «Нью-Джерси». Матч с «Питтсбургом», на вбрасывании противник Кросби. Мы вроде вели прилично, по идее он должен быть на эмоциях, а судья говорит мне: «Привет, я (называет имя), а тебя как зовут?».



Я отвечаю: «Привет, я Михаил». Он продолжает: «Очень рад знакомству Михаил, недавно в НХЛ? Ставь клюшку правильно». И в таком ключе продолжает. А Кросби спокойно ждёт пока мы разговоры эти ведём. Я удивился.



В АХЛ у меня игр побольше и времени на льду тоже. Там все знают. И уже мне просто говорят: «Привет, Мальци», а противникам, кто первый год, читают эти лекции», — написал Мальцев.

Напомним, 24-летний россиянин получил порез ноги коньком после столкновения с защитником в матче АХЛ и сейчас проходит процесс восстановления после проведённой операции.