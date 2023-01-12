«Адмирал» впервые в сезоне обыграл магнитогорский «Металлург»

В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимал на своём льду «Адмирал». Победу по буллитам одержали гости со счётом 2:1.

На 14-й минуте первого периода счёт в матче открыл игрок хозяев Максим Карпов с передач Николая Голдобина и Коди Кёррана.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 15-й минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Павел Шэн с передач Дмитрия Сидлярова и Колби Уильямса.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Даниила Гутика.

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В следующем матче «Металлург» сыграет в гостях с «Сочи» 14 января в 17:00 мск. «Адмирал» в этот же день сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым» в 14:30 мск.