Нападающий «Адмирала» Елисеев не смог выполнить буллит в послематчевой серии

В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимал на своём льду «Адмирал». Победу по буллитам одержали гости со счётом 2:1.

В серии послематчевых буллитов нападающий гостей Николай Елисеев не смог выполнить свою попытку. Шайба сошла с крюка форварда и укатилась в угол площадки.

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28-летний нападающий «Адмирала» в текущем сезоне сыграл 47 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал восемь результативных передач с показателем полезности «-6».

После победы клуб из Владивостока набрал 59 очков после 50 матчей и располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Адмирал» сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым».