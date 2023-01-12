Крикунов: Яшкин в СКА сейчас играет лучше, чем до отъезда в НХЛ

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов оценил уровень игры нападающего СКА Дмитрия Яшкина в текущем сезоне.

«Яшкин вернулся на тот уровень, который у него был до отъезда в НХЛ? Думаю, даже прибавил. Он много атакует — со средней, с длинной дистанции, постоянно нацелен на ворота, а не только хорош на «пятачке». Иногда забивает голы с неудобной руки. Почему у него не получилось в НХЛ? Наверное, травма сыграла свою роль. А так по идее он должен был там закрепиться, но что-то не сработало. Или в своих силах не был уверен до конца… Но в КХЛ он в порядке, СКА сделал хороший выбор. Правда, думал, что его заберёт «Ак Барс» — там бы сложилась классная связка с Кагарлицким и Шипачёвым.

С такой игрой Яшкин сможет вернуться в НХЛ? Наверное. Но его уже два раза там пробовали. Может, какой-то клуб ещё раз рискнёт, но тут для успеха тоже требуется доверие. Ведь в НХЛ, по сути, только первое и второе звенья играют, а остальные — больше для поддержки штанов. Что в них Дмитрий покажет? Ничего. Если б хотя бы во втором звене дали себя показать, то, наверное, вышла бы другая картина», — цитирует Крикунова «Спорт уик-энд».

Яшкин в 49 сыгранных матчей за СКА набрал 43 (29+14) результативных балла.