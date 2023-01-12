Главный тренер ЦСКА Фёдоров рассказал о сроках возвращения Даррена Дица

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу над «Барысом» (5:2) и рассказал о сроках возвращения защитника армейцев Даррена Дица.

«Ребят с победой! Поздравляем Мишу Григоренко с 300-м матчем в таком клубе, как ЦСКА. Важная дата. Рад, что мы выиграли в его юбилейный матч. Неоднозначно, конечно, провели второй период, но не увидел больших проблем. Просто «Барыс" очень здорово контратаковал, особенно когда мы теряли контроль над шайбой. Но ребята правильно среагировали, поняли, что ошиблись и сыграли достойно третий период. Забили в большинстве. Это, конечно, очень помогло. Поэтому нас с победой. Из трёх игр две выиграли. В Екатеринбурге тоже определённый опыт получили. Готовимся дальше. Спасибо.

Говоря про второй период, правильно понимаю, что захлестнули эмоции, начался такой «дыр-дыр»? В нашем исполнении, я думаю, «дыр-дыр» не было, а эмоции точно не захлестнули, но технически мы застряли на одной стороне. Мы ребят предупреждали, что «Барыс» играет очень плотно именно на одной стороне в атаке, поэтому шайбу надо переводить в глубину зоны и менять фланги. Но не удалось пару раз, и получили очень острые контратаки.

Сегодня «лавина» удалений в начале матча — это переизбыток «искры» или другое какое-то «затмение»? Сегодня, я не думаю, что был какой-то перехлёст общекомандного настроя. Я считаю, это индивидуальные ошибки наших игроков. Ведущий игрок не может шесть минут получать. Тем более за такие удаления — высоко поднятая клюшка или удар по рукам. Это говорит об индивидуальной подготовке наших ребят. Я думаю, настрой у команды был правильный всё-таки, закончили на хорошей ноте. Но опять мы боремся с такими моментами, как настрой всей команды на первый период.

Какая ситуация с Дарреном Дицом? Я думаю, по приезду нашей команды в Москву Даррен будет уже тренироваться в общей группе. Он прошёл лечение и восстановление. Осталось набрать форму игровую. Я думаю, он будет уже играть в следующих матчах», — цитирует Фёдорова Shaiba.kz.

После победы ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 69 очков.