«Всё идёт от головы». Главный тренер «Барыса» — о поражении от ЦСКА

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от ЦСКА (2:5) и оценил дебютный матч Эмиля Нургалиева в КХЛ.

«Не поддержали мы болельщиков, которые нас гнали сегодня вперёд. У ЦСКА мастерства побольше, но все эти моменты компенсируются самоотдачей, характером, жаждой борьбы. На весь матч нам этого не хватило. Первый период получился достаточно слабый. Во втором периоде ребята перестроились. Всё идёт от головы. На такие команды как ЦСКА не надо настраиваться. Возможно, сказалось тяжёлое выездное турне. У нас нет упаднических настроений нет, но мало хорошо играть только часть игры.

Проблема первого звена? Если мы собираем всех в одной тройке, то в атаке рождаются голы, но в обороне получается в минус. Линден Вей держит уровень, он лидер и настоящий капитан. Но не все до него дотягивают. Мы с Эмилем Нургалиевым прошли предсезонку. Потом на какое-то время расстались, но продолжали следить. Когда съездили в Москву на Кубок Первого канала, он произвёл хорошее впечатление в матчах с сильными соперниками. Понимали, что после Дальнего Востока лучше сыграть в четыре полные пятёрки. И не пожалели. На фоне такого соперника как ЦСКА он выглядел надёжно», — цитирует Скабелку сайт КХЛ.

После поражения «Барыс» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 48 очков.