Нападающий «Металлурга» Канцеров рассказал о своём дебюте в КХЛ

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров рассказал о своём дебюте в Континентальной хоккейной лиге в матче с «Адмиралом» (1:2 Б).

«Конечно, почувствовал этот взрослый уровень. Жалко, что команда проиграла. Правда, была тяжёлая игра. Выйти не удалось, но всё равно посидел, посмотрел – каково это. Был готов. Но выпал шанс.

Мой выход без шлема на раскатку? Кэп сказал: снимай шлем, поедешь – кружочек сделаешь. Я видел много сверстников так уже выходило, делали круг. Мне сказали сделать три, я попросил ещё шайбочку, чтобы выйти так, бросить хотя бы. Приятно, но всё равно смазанное впечатление – проиграли сегодня. Конечно, вышел, немного затряслись ноги. Но потом нормально, хорошо провёл раскатку», — цитирует Канцерова сайт КХЛ.

Напомним, Канцеров перед раскаткой исполнил красивый финт на «круге новичка».