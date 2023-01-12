«Сочи» продлил рекордную серию поражений, уступив в овертайме «Торпедо»

В Сочи на стадионе «Большой» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ХК «Сочи» принимал на своём льду нижегородское «Торпедо». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости.
В первом периоде команды голов не забили.
На третьей минуте второго периода счёт в матче открыл Михаил Орлов с передач Максима Федотова и Алексея Кручинина. Спустя минуту и 19 секунд восстановил равенство в счёте Донат Стальнов с передачи Юрия Александрова. На 17-й минуте второго периода вновь вывел гостей вперёд Деннис Ян с передач Максима Летунова и Владислава Фирстова.
На 15-й минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Сергей Попов с передач Сергея Косовеца и Егора Бабенко.
В овертайме победу гостям принёс Николай Коваленко.
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В следующем матче «Сочи» сыграет дома с «Металлургом» 14 января в 17:00 мск. «Торпедо» сыграет дома с московским «Динамо» 17 января в 19:00 мск.
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