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ХК Сочи — Торпедо. Прямая трансляция
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«Сочи» продлил рекордную серию поражений, уступив в овертайме «Торпедо»

«Сочи» продлил рекордную серию поражений, уступив в овертайме «Торпедо»
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В Сочи на стадионе «Большой» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ХК «Сочи» принимал на своём льду нижегородское «Торпедо». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости.

В первом периоде команды голов не забили.

На третьей минуте второго периода счёт в матче открыл Михаил Орлов с передач Максима Федотова и Алексея Кручинина. Спустя минуту и 19 секунд восстановил равенство в счёте Донат Стальнов с передачи Юрия Александрова. На 17-й минуте второго периода вновь вывел гостей вперёд Деннис Ян с передач Максима Летунова и Владислава Фирстова.

На 15-й минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Сергей Попов с передач Сергея Косовеца и Егора Бабенко.

В овертайме победу гостям принёс Николай Коваленко.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2023, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Орлов (Федотов, Кручинин) – 22:41 (4x4)   1:1 Стальнов (Александров) – 24:00 (5x5)   1:2 Ян (Летунов, Фирстов) – 36:29 (5x5)   2:2 Попов (Косовец, Бабенко) – 54:32 (5x5)   2:3 Коваленко (Кручинин, Конюшков) – 61:00 (3x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Сочи» сыграет дома с «Металлургом» 14 января в 17:00 мск. «Торпедо» сыграет дома с московским «Динамо» 17 января в 19:00 мск.

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