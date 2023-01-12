Форвард «Сочи» Мичков нанёс 10 бросков в створ в игре с «Торпедо», больше всех в матче

В Сочи на стадионе «Большой» завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ХК «Сочи» принимал на своём льду нижегородское «Торпедо». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости.

Нападающий хозяев Матвей Мичков нанёс 10 бросков в створ ворот соперника. Это самый высокий показатель среди всех игроков матча.

Напомним, это поражение стало 21-м подряд для южан. По этому показателю «Сочи» превзошёл антирекорд СКА в истории чемпионатов России и установил новый.

«Сочи» после 49 матчей одержал пять побед в текущем сезоне КХЛ и с 19 очками замыкает таблицу Западной конференции. В следующем матче регулярного сезона «Сочи» сыграет дома с «Металлургом» 14 января в 17:00 мск.