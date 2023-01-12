Ларионов: из-за рекордной серии поражений от «Сочи» можно было ждать всё, что угодно

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итог матча с «Сочи» (3:2 ОТ) и прокомментировал рекордную серию поражений южан.

«Непростой матч. Мы понимали, что команда «Сочи» находится в сложнейшей ситуации, потому что рекордная серия поражений, безусловно, давит на ребят. Поэтому мы знали, что от этой команды можно ждать всего что угодно. Хочу поблагодарить своих ребят за то, что они выдержали и выиграли в овертайме, и в то же время хочу пожелать команде «Сочи» удачи и как можно скорее преодолеть ту волну неудач, тех поражений, которые на них висят. Было видно, что им хочется исправить ситуацию, поэтому желаю им удачи в следующих матчах», — приводит слова Ларионова сайт «Сочи».

После победы нижегородцы набрали 68 очков и располагаются на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.