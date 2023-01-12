Главный тренер «Сочи» Светлов: победа была совсем рядышком, немного не хватило

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов рассказал о поражении от «Торпедо» (2:3 ОТ) и оценил игру форварда южан Доната Стальнова в качестве капитана команды.
«Игра была интересная, видно, что живая команда у нас сегодня была, не было равнодушных, все боролись. Каждый гол, который мы забивали, даётся с таким большим трудом, с самоотдачей, с борьбой. Немного не хватает – моменты создаём хорошие, но с реализацией не совсем у нас получается, над этим работаем. Противник быстрый, хороший, пару раз нас заставил ошибиться, и за счёт ошибок, которые мы совершили, свои моменты использовал. Работаем дальше. Жалко, победа была совсем рядышком, но немного не хватило.
Справился ли Стальнов с ролью капитана? Думаю, да: была с его стороны и хорошая мотивация, и хорошая скамейка, найдены были для команды правильные слова. Он всю игру был с командой в плане мотивации, своим примером и хорошей игрой доказал, что нашивку сегодня надел не зря. Мы вместе приняли правильное решение», — цитирует Светлова сайт «Сочи».
«Сочи» после 49 матчей одержал пять побед в текущем сезоне КХЛ и с 19 очками замыкает таблицу Западной конференции. В следующем матче регулярного сезона «Сочи» сыграет дома с «Металлургом» 14 января в 17:00 мск.
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