Михаил Сергачёв набрал 30-е очко в сезоне НХЛ
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В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Ванкувер Кэнакс».
На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт — 2:2.
Первый гол во встрече был забит га пятой минуте игрового времени — отличился Конор Гарланд, выведя гостей вперёд. «Тампе» удалось сравнять счёт на 15-й минуте — отличился Кори Перри, которому ассистировали Михаил Сергачёв и Росс Колтон.
Для россиняина Сергачёва этот голевой пас стал 24-м в сезорне. Всего на счету Михаила 38 матчей в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых он набрал 30 (6+24) очков.
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