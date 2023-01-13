Самсонов пропустил 4 шайбы от «Детройта» и не помог «Торонто» уйти от поражения в матче
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
В первом периоде на 9-й минуте отличился шведский нападающий хозяев Лукас Рэймонд.
На 24-й минуте хозяева удвоили преимущество усилиями канадского нападающего Робби Фаббри. На 27-й минуте игроки «Торонто» смогли уменьшить отставание в счёте. Шайбу забросил Расмус Сандин с передачи Джона Тавареса и Тимоти Лильегрена.
В третьем периоде «Детройт Ред Уингз» забросил две безответные шайбы в ворота гостей и уверенно одержал победу в этом матче.
В составе «Торонто» играл российский вратарь Илья Самсонов.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2023, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Рэймонд (Ларкин) – 08:48 (5x5) 2:0 Фаббри (Берггрен, Кубалик) – 23:49 (5x4) 2:1 Сандин (Таварес, Лильегрен) – 26:18 (5x5) 3:1 Шьяро (Ларкин) – 58:07 (en) 4:1 Зайдер (Рэймонд, Уолман) – 59:40 (5x4)
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