Самсонов пропустил 4 шайбы от «Детройта» и не помог «Торонто» уйти от поражения в матче

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.



В первом периоде на 9-й минуте отличился шведский нападающий хозяев Лукас Рэймонд.



На 24-й минуте хозяева удвоили преимущество усилиями канадского нападающего Робби Фаббри. На 27-й минуте игроки «Торонто» смогли уменьшить отставание в счёте. Шайбу забросил Расмус Сандин с передачи Джона Тавареса и Тимоти Лильегрена.



В третьем периоде «Детройт Ред Уингз» забросил две безответные шайбы в ворота гостей и уверенно одержал победу в этом матче.



В составе «Торонто» играл российский вратарь Илья Самсонов.