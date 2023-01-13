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Два очка Кучерова и пас Сергачёва помогли «Тампе» одолеть «Ванкувер»

Два очка Кучерова и пас Сергачёва помогли «Тампе» одолеть «Ванкувер»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 5:4.

Уже на пятой минуте гости вышли вперёд – забил Конор Гарланд. На 15-й минуте Кори Перри сравнял счёт. Ему отдал голевой пас Михаил Сергачёв. На 23-й минуте забил за хозяев Алекс Киллорн. Но спустя три минуты Джей Ти Миллер сравнял счёт. На 36-й минуте отличился российский нападающий Никита Кучеров. А на 40-й минуте забил и Брэндон Хагель.

На 46-й минуте Стивен Стэмкос с передачи Кучерова укрепил преимущество хозяев. На 55-й минуте голом ответил Куинн Хьюз, которому отдал пас российский нападающий Андрей Кузьменко. Гости сократили отставание до минимума на 57-й минуте. Элиас Петтерссон забросил свою шайбу.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2023, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Гарланд (Хорват, Шенн) – 04:14 (5x5)   1:1 Перри (Сергачёв, Колтон) – 14:37 (5x4)   2:1 Киллорн (Пербикс, Хагель) – 22:30 (5x5)   2:2 Миллер (Хьюз, Делиа) – 25:43 (5x4)   3:2 Кучеров (Стэмкос, Пойнт) – 35:44 (5x5)   4:2 Хагель (Киллорн, Пербикс) – 39:29 (5x5)   5:2 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 45:30 (5x3)   5:3 Хьюз (Петтерссон, Кузьменко) – 54:40 (5x5)   5:4 Петтерссон (Хьюз, Миллер) – 57:52 (6x5)
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