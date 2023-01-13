Два очка Кучерова и пас Сергачёва помогли «Тампе» одолеть «Ванкувер»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 5:4.
Уже на пятой минуте гости вышли вперёд – забил Конор Гарланд. На 15-й минуте Кори Перри сравнял счёт. Ему отдал голевой пас Михаил Сергачёв. На 23-й минуте забил за хозяев Алекс Киллорн. Но спустя три минуты Джей Ти Миллер сравнял счёт. На 36-й минуте отличился российский нападающий Никита Кучеров. А на 40-й минуте забил и Брэндон Хагель.
На 46-й минуте Стивен Стэмкос с передачи Кучерова укрепил преимущество хозяев. На 55-й минуте голом ответил Куинн Хьюз, которому отдал пас российский нападающий Андрей Кузьменко. Гости сократили отставание до минимума на 57-й минуте. Элиас Петтерссон забросил свою шайбу.
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