Нападающий «Рейнджерс» досрочно завершил два матча подряд из-за различных травм

На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Даллас Старз». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 2:1 ОТ.

Начиная со второго периода, хозяевам пришлось обходиться всего 11 нападающими, так как один из форвардов Жюльен Готье досрочно завершил встречу из-за травмы. В концовке первой двадцатиминутки матча канадские игроки «Рейнджерс» Сэмми Блэйс и Готье столкнулись между собой, из-за чего оба получили повреждения и покинули лёд в крови. Но если Блэйс сумел вернуться на лёд и продолжить игру после перерыва, то Готье участие в матче прекратил.

Примечательно, что 25-летний форвард досрочно завершил два матча подряд из-за различных травм. В предыдущей встрече с «Миннесотой Уайлд» (4:3 Б) канадец также получил травму в первом периоде и больше на льду не появлялся. Таким образом, за два последних матча в общей сложности Жюльен сыграл меньше шести минут.