Гол Зуба в пустые ворота помог «Оттаве» нанести «Аризоне» седьмое поражение кряду

В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной Койотс» и «Оттавой Сенаторз». Победу в матче одержали гости со счётом 5:3.

Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб отметился голом в пустые ворота в концовке матча, окончательно поставив точку в матче. Россиянин провёл два силовых приёма, даважды бросил по воротам и заблокировал один бросок соперника. Отметим, что победную шайбу в матче забил уроженец Аризоны силовой форвард «Оттавы» Марк Кастелич. Лидер «Койотс» Клейтон Келлер получил удаление до конца матча за толчок в спину уже на 12-й минуте матча.

«Оттава» прервала серию из двух поражений и 15 января сыграет с «Колорадо». «Аризона» уступила в седьмой раз подряд.