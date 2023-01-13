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Гол Зуба в пустые ворота помог «Оттаве» нанести «Аризоне» седьмое поражение кряду

Гол Зуба в пустые ворота помог «Оттаве» нанести «Аризоне» седьмое поражение кряду
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В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной Койотс» и «Оттавой Сенаторз». Победу в матче одержали гости со счётом 5:3.

Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб отметился голом в пустые ворота в концовке матча, окончательно поставив точку в матче. Россиянин провёл два силовых приёма, даважды бросил по воротам и заблокировал один бросок соперника. Отметим, что победную шайбу в матче забил уроженец Аризоны силовой форвард «Оттавы» Марк Кастелич. Лидер «Койотс» Клейтон Келлер получил удаление до конца матча за толчок в спину уже на 12-й минуте матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2023, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Ткачук (Дебринкэт) – 07:49 (5x5)   0:2 Брассар (Жиру, Сандерсон) – 14:45 (5x4)   1:2 Гюнтер (Фишер, Вялимяки) – 28:45 (5x4)   1:3 Дебринкэт – 37:41 (5x5)   2:3 Круз (Бьюгстад, Гюнтер) – 43:45 (5x5)   2:4 Кастелиц (Сандерсон) – 49:42 (5x5)   3:4 Хэйтон (Ритчи, Шмальц) – 57:16 (5x5)   3:5 Зуб (Холден, Жиру) – 59:15 (en)

«Оттава» прервала серию из двух поражений и 15 января сыграет с «Колорадо». «Аризона» уступила в седьмой раз подряд.

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