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Сергачёв мощно ударил кулаком в челюсть форварда «Ванкувера», заступившись за Василевского

Сергачёв мощно ударил кулаком в челюсть форварда «Ванкувера», заступившись за Василевского
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 5:4.

За 40 секунд до конца третьего периода при игре «шесть на четыре» нападающий «Ванкувера» Конор Гарланд ударил клюшкой по ловушке Андрея Василевского, когда тот зафиксировал шайбу. Это очень не понравилось российскому защитнику «Тампы» Михаилу Сергачёву, который мощным ударом кулаком в челюсть сбил с ног миниатюрного форварда гостей. Судья находился в метре от эпизода, но решил не наказывать россиянина двухминутным удалением.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

Отметим, что на последней секунде матча Василевский совершил сумасшедшее спасение и не дал «Ванкуверу» сравнять счёт и перевести игру в овертайм.

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