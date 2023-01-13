«Чертовски важный сейв». Стэмкос — о спасении Василевского в концовке матча с «Ванкувером»

Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос выразил своё восхищение спасением российского голкипера Андрея Василевского на последней секунде матча с «Ванкувером» (5:4). Россиянин в шпагате потащил бросок в упор от канадского форварда гостей Кёртиса Лазара.

«Чертовски важный сейв, безусловно, это было спасение игры во всех смыслах этого слова. Мы сыграли не лучшим образом, пропустив два гола в концовке матча. Мы хотим исправить эти вещи. Команда хорошо поработала, вырвавшись вперёд на три гола, но затем мы немного расслабились», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

В прошедшем матче Василевский отразил 36 из 40 бросков по воротам. В текущем сезоне на счету россиянина 18 побед в 29 матчах с процентом отражённых бросков 91,7%.