Хабибулин — о работе в «Торпедо»: изначально было страшновато, понимал, что будет тяжело

Тренер вратарей «Торпедо» Николай Хабибулин рассказал, как получил приглашение в клуб, и рассказал о стиле игры вратарей нижегородского клуба. Основными голкиперами «Торпедо» являются Иван Кульбаков и словак Адам Гуска.
«Мне позвонил Игорь Ларионов, который сказал, что собирает команду. Он всё объяснил, спросил, интересно ли мне это. Я сказал, что да, интересно, практически не раздумывал. Раньше я на постоянной основе нигде не работал, поэтому изначально было немного страшновато. Я понимал, что будет немного тяжело, осознавал, что это всё займёт какое-то время и потом пойдёт уже всё нормально. Очень приятно, когда ты попадаешь в клуб и работаешь с ребятами, которые слушают, доверяют тебе. И самое главное — когда видишь отдачу и результат, это воодушевляет и хочется делать больше.
Иван [Кульбаков] поменьше, но более подвижный, быстрый, резкий. Даже совершив определённые ошибки, за счёт своей физической формы и быстроты он может вернуться на позицию и спасти ситуацию. Адаму [Гуске] же нужна позиция, спокойствие, и когда он занимает правильную позицию, ему тяжело забить», — цитирует Хабибулина ТАСС.
Хабибулин стал тренером вратарей «Торпедо» в прошедшее межсезонье. Ранее специалист был тренером вратарей молодёжной сборной России. Как вратарь является олимпийским чемпионом 1992 года и обладателем Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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