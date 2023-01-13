Кожевников: Новокузнецк тоже «горел» всем подряд, но принёс огромную пользу нашему хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил выступление «Сочи» в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ. Сочинский клуб установил новый антирекорд по длине серии поражений в истории чемпионатов России, уступив в 21 матче кряду.

«Вообще считаю, что такие клубы КХЛ нужны. Посмотрите, как тот же Мичков вчера бомбардировал ворота соперника — 10 бросков! Он получает ту практику, которую получил бы в КХЛ разве что в дальневосточных клубах, поскольку остальные с молодёжью так не рискуют. Понравился и маленький вратарь Плешков — чем-то он похож на легендарного Владимира Мышкина, и по размеру, и по технике. Если будет так же пахать, то в нашем хоккее обязательно состоится. Нам нужны команды, которые на уровне КХЛ обкатывают молодёжь. Новокузнецк в своё время тоже «горел» всем подряд, но какую пользу нашему хоккею он принёс!

В этом сезоне в воротах «Сочи» проблемы. Думаю, Владислав Александрович Третьяк на каком-то этапе сезона дал втык своему внуку — в последних матчах Максим стал играть подвижнее и надёжнее. Много говорят о талантливом Бердине из Северной Америке, но его замучили травмы. Плешков — способный, но ещё сырой, ему нужно обрасти мясом. Помимо Мичкова сегодня не готов кого-то выделять. В каких-то матчах мне нравился Алтыбармакян, но он почему-то брал паузы, может, из-за лишнего веса. Попугаев сначала был интересен как блогер, но потом неожиданно стал игроком. Крупный парень, с броском, вижу в нём что-то знакомое, если посмотрит мои матчи, что-то обязательно возьмёт на вооружение (смеется). Как только эти игроки начали подниматься, их взяли в СКА. Но для них теперь главное — там не потеряться. Конкуренция в Питере огромная, это не Сочи.

Ещё летом понял, что команду ждут трудности. Профессиональный хоккей — процесс тонкий, в нём многое зависит от мелочей и психологии. У нас как в классическом мультфильме про капитана Врунгеля с «Бедой» и «Победой» — как корабль назовёшь, так он и поплывет. В клубе обязаны это понимать! Когда летом увидел на льду в Сочи надпись «андердог», которую далекие от хоккея головы начали чуть ли не с гордостью раскручивать через прессу, как девиз клубного сезона, понял, что жди беды. Не люблю английские словечки, но нельзя команду называть ни аутсайдером, ни «собачкой». Если вы этих элементарных вещей не понимаете, то просто возьмите опыт тех ребят, которые перезапустили бренд «Красная машина». Да, многие спорят, кто-то ругается, но это однозначно победная история, которая всех тянет вверх. Учите психологию — и не будьте дилетантами!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

«Сочи» занимает последнее место в сводной таблице КХЛ, набрав 19 очков и отставая на 20 баллов от предпоследнего места. Новокузнецкий «Металлург» 24 мая 2017 года исключён из КХЛ из-за низких показателей, разработанных руководством лиги. В текущем сезоне новокузнецкий клуб занимает второе место в таблице ВХЛ после 40 матчей. Несколько воспитанников «Металлурга» являются звёздами НХЛ, в их числе: Кирилл Капризов, Сергей Бобровский, Илья Сорокин и Дмитрий Орлов.