Главный тренер «Нефтехимика»: если бы я знал, какой Овитю человек, то не пригласил бы его

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев опроверг информацию о том, что руководство нижнекамского клуба планировало обменять лидера Павла Порядина в дедлайн КХЛ, а также рассказал, почему клуб расстался с французским защитником Йоанном Овитю.

«О какой-то «распродаже» перед закрытием трансферного окна у нас даже не было никаких мыслей, потому что с самого начала сезона мы позиционируем себя как клуб, который рассчитывает попасть в плей-офф. Откуда появилась эта «утка» — ума не приложу, но её тут же все подхватили и начали транслировать. Возможно, на такие мысли людей подтолкнуло расторжение контракта с Овитю, но там совсем другая история. Если бы я раньше знал о том, что Йоанн за человек, о его человеческих качествах, то никогда бы не пригласил в команду. Потому что одно дело — умение играть в хоккей, спортивный принцип, но в коллективе важен и характер.

Естественно, за тех ребят, которые нам интересны, мы будем сражаться, бороться, чтобы они остались в «Нефтехимике». Речь о командообразующих, ключевых хоккеистах. Как получится, покажет только время. Кого сможем удержать – того сможем. Понятно, что в межсезонье начнётся борьба кошельков, и это немного настораживает, потому что какие-то клубы могут сделать такие предложения, от которых невозможно отказаться. Но мы будем стараться сохранить костяк, потому что наша задача — не просто выходить в плей-офф, но и стараться пройти как можно дальше», — цитирует Леонтьева Betonmobile.ru.

В нынешнем сезоне Овитю принял участие в 20 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи, суммарно записав на свой счёт три голевых действия.