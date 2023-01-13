Генменеджер «Торпедо»: я не знаю, как Ларионов выходит за водой из дома

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров рассказал о планах клуба на ближайшие годы и отметил, что хоккей в Нижнем Новгороде очень популярен в связи с текущими успехами клуба.

«Как предварительный итог хочется сказать, что мы очень много чего говорили. И, мне кажется, чем подробнее мы объясняли наши планы, тем больше нас считали сумасшедшими. Я рад, что сейчас во многом нам удалось идти и следовать нашему плану: где-то даже, если посмотреть по результату, — я от себя скажу — чуть лучше, чуть выше ожиданий. Но это здорово, что молодые парни будут только сильнее. На это наша ставка, на это наш долгосрочный расчёт. У нас строится стадион, к 25 году мы его ожидаем. Изменения заметны, они колоссальны. Мы все здесь стараемся, чтобы к этому стадиону у нас была команда с другими амбициями. Я считаю, Нижний этого более чем достоин.



Отдельно хочу остановиться на том, что летом, может быть, было много скепсиса, но мне приятно, насколько болельщики поддержали и поверили в нашу историю. Игорю Николаевичу (Ларионову — Прим. «Чемпионата»), наверное, не с чем сравнить, но я как человек, который здесь жил и с первых сезонов КХЛ бегал из института и смотрел матчи «Торпедо», могу сказать, что такого ажиотажа не было никогда. Мне с детьми в парке «Швейцария» очень сложно бывает прогуляться без неофициальных пресс-конференций. Я не знаю, как Игорь Николаевич выходит просто за водой из дома. Наверное, сразу с маркером под автографы», — передаёт слова Гафурова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

После 50 матчей текущего сезона «Торпедо» занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ.