Ларионов раскритиковал Подмосковье и Череповец из-за низкой посещаемости матчей КХЛ

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов посетовал на низкую посещаемость матчей КХЛ в некоторых городах России и выразил надежду на работу лиги в этом направлении.

«Это моё личное мнение. Эти вещи должна делать КХЛ — мониторить то, что происходит с хоккеем. Для нас, тренеров, игроков, печально, когда люди выходят на лёд и видят пустые трибуны. Это не совсем тот имидж, который мы хотим показать нашей стране, не говоря уже о хоккейном мире. Продукт, который ребята показывают, может быть, не совсем яркий и высокого класса, как в НХЛ. Но мы стремимся, чтобы людей развлекать хорошей игрой, хотим, чтобы это было по всей лиге.



Важно, чтобы игра продавалась грамотно, потому что много университетов, много школ, много людей, которые живут в том же Сочи. Вчера у меня был разговор после матча на пресс-конференции — её не назовёшь пресс-конференцией, потому что там никого не было. Ты понимаешь, что никому не интересен хоккей, который, к сожалению, не освещается так, как должен освещаться. Это не критика — это слова, наверное, боли от того, что эта прекрасная игра не доходит до простых людей, до мальчишек и девчонок, родителей, семей и так далее. Я сказал не потому, что мне трудно летать. Разговор не обо мне. Разговор о том, что Хабаровск, Владивосток, дальше могу перейти на «Куньлунь», «Витязь», тот же Череповец собирает всего по две тысячи человек смотреть на родную, любимую команду на матчи «Торпедо». Исходя из этого, хочется говорить те вещи, которые не все хотят услышать, поэтому чтобы помочь, как-то всколыхнуть тот объём работы, который должна лига делать, чтобы игра была более популярной, более интересной.



Критика в мой адрес — вопросов нет. У каждого есть своё мнение, я его принимаю и уважаю любое мнение. Я хотел просто обратить внимание, насколько мы недополучаем эмоций, талантов, новых людей, любителей хоккея в нашей игре», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.