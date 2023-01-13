Ларионов выступил за увеличение количества матчей в сезоне КХЛ

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов считает, что количество матчей в КХЛ нужно увеличить, но при этом сократить или вообще отменить летние предсезонные сборы команд. Специалист надеется, что лига обсудит возможные изменения с тренерами команд.

«Мы очень, как я заметил, живём старыми стереотипами. Я хотел бы, чтобы меня поддержали коллеги — тренеры всех команд КХЛ для того, чтобы мы могли понимать степень того, где мы находимся, в какой ситуации находится мир. В плане того, что санкции, мы отстранены от международных матчей. Это даёт нам возможность поэкспериментировать и сделать так, чтобы это было удобно и для болельщиков, и для игроков, и для всех.



Исходя из того, что хоккей — зимний вид спорта, я не вижу никакого смысла оставаться там, где мы были раньше. Сбор команды 1 июля или 15 июля — не то время, когда ты хочешь иметь интерес к игре, потому что многие люди в отпусках, у детей школьные каникулы. Хоккей должен быть доступен, когда начинается осень, зима. И сезон всё-таки должен длиться гораздо дольше, чем он длится в КХЛ.



В этом плане хотелось бы, чтобы была поддержка, но я не знаю, насколько свободно тренеры могут высказывать своё мнение и каким-то образом повлиять на это. Надеюсь, что КХЛ видит и слышит это, хочет обсуждать», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.