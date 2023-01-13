Сушинский — о серии поражений «Сочи»: фарм-клуб не должен играть в КХЛ, пусть играют в ВХЛ

Чемпион мира Максим Сушинский считает, что ХК «Сочи» не должен играть в КХЛ. Сочинский клуб установил новый антирекорд по длительности серии поражений в истории чемпионатов России, уступив в 21 матче кряду.



«Если ХК «Сочи» проиграл 21 игру, то это признак того, что он не может и не должен играть в КХЛ. Очень страдает подбор игроков, только Мичков что-то показывает. Так ещё и лимит понизили на легионеров, где им брать хороших игроков?

«Сочи» — негативная тенденция для всей КХЛ, потому что потом такие проблемы будут не только у них, но и у других небольших клубов. Нельзя фарм-клубу играть в первой лиге, пусть играют в ВХЛ, а в КХЛ должны играть лучшие команды с примерно одинаковыми возможностями на чемпионство», — цитирует Сушинского Sport24.

«Сочи» занимает последнее место в сводной таблице КХЛ, набрав 19 очков и отставая от предпоследнего места на 20 баллов.

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