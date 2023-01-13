Кучеров установил рекорд НХЛ среди действующих российских игроков

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс». Благодаря этому он довёл свой бомбардирский счёт до 61 балла в 40 встречах.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Кучеров стал четвёртым действующим игроком, добравшимся до отметки в 60 очков не более чем в 40 матчах сезона несколько раз (первый раз — в 38 встречах сезона-2018/2019). Другие такие хоккеисты — Сидни Кросби (дважды), Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид (оба — четырежды). Кроме того, нападающий «Тампы» установил рекорд, став первым действующим российским игроком, добившимся такого достижения.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 5:4.
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